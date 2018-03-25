Опубликован список пропавших при пожаре в Кемерове 

Опубликован предварительный список пропавших без вести при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Список опубликовал телеграм-канал Mash.
1. Алимова Яна, 42 года2. Алимова Руслана, 5 лет3. Архипенко Станислав, 31 год4. Архипенко Виктория, 5 лет5. Сыпко Елизавета6. Дарсалия Татьяна7. Черникова Вилена, 11 лет8. Трусова Вероника, 8 лет9. Трусова Василиса, 5 лет10. Чмыхалов Вадим, 10 лет11. Тесленко Арина12. Мороз Мария, 13 лет13. Мороз Полина, 35 лет14. Понушкова Вероника15. Почакина Виктория16. Бахаева Анна17. Сараева Дарья18. Ушакова Лиза19. Агаркова Мария, 10 лет20. Агарков Константин, 8 лет21. Кляйн Анфиса, 30 лет22. Закунова Виктория, 11 лет23. Ерохина Майя, 12 лет24. Лиллевяли Валерия, 5 лет25. Иванчик Артемий, 10 лет26. Мухин Ротибор, 6 лет27. Курчевская Татьяна, 11 лет28. Смирнова Анастасия, 11 лет29. Коган Александр, 10 лет30. Никулин Вячеслав, 10 лет31. Востриков Артём, 5 лет32. Востриков Роман, 2 года33. Вострикова Анна, 7 лет34. Галинин Михаил, 10 лет35. Галанин Дмитрий36. Баранов Артём, 12 лет37. Баранова Арина, 8 лет38. Тесленко Игорь
При пожаре погибли пять человек. Три женщины, мужчина и ребенок. Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, сообщал, что погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате. 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания, где расположены несколько кинозалов и детские игровые площадки с аттракционами и контактный зоопарк. В двух помещениях обрушились перекрытия.