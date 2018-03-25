Глава МЧС предупредил о риске взрывов при пожаре в ТЦ в Кемерово

Глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что поисково-спасательная операция и тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово продолжаются, передает РИА «Новости» "Обращаю внимание на четкое взаимодействие всех служб. Есть риски взрывов и другие опасности", — заявил Пучков. Гла МЧС поставил задачу оказать адресную и конкретную помощь всем пострадавшим и сформировать комплексные медицинские бригады. Группировка по тушению пожара увеличивается, рассматривается возможность применения робототехнических комплексов. Ранее сообщалось, что в Кузбассе объявлен режим ЧС.