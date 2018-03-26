Новосибирцы принесли цветы к памятнику Ленину в знак скорби по погибшим на пожаре в Кемерово

Новосибирцы начали возлагать цветы и детские игрушки в центре города, к памятнику Ленину, в знак скорби по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, позже число жертв превысило 50 человек.