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Новосибирцы принесли цветы к памятнику Ленину в знак скорби по погибшим на пожаре в Кемерово
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Новосибирцы принесли цветы к памятнику Ленину в знак скорби по погибшим на пожаре в Кемерово 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы начали возлагать цветы и детские игрушки в центре города, к памятнику Ленину, в знак скорби по погибшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, позже число жертв превысило 50 человек.
Среди погибших 9 детей, 16 человек пропали без вести, сообщало РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.
Не остались равнодушными к трагедии и музыканты. Сегодня на концерте в Новосибирске знаменитый скрипач-виртуоз и основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин заменил одно из произведений — сонату № 2 Сергея Прокофьева — на сонату № 1 в связи с гибелью десятков посетителей торгового центра в Кемерово.
ngs.ru: последние новости
Пожар в Кемерово: что известно о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» на этот момент Четверо детей погибли при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово Количество погибших на пожаре в кемеровском ТЦ превысило 50 человек
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