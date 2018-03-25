Запасные выходы в кемеровском супермаркете оказались закрыты

Загоревшийся в Кемерово торговый центр «Зимняя вишня» оказался совсем не готов к такой экстренной ситуации. В объятом пламенем здании до сих пор находятся люди, они отрезаны от выхода и пытаются спастись от угарного газа и дыма.

Канал «Mash» выложил в сеть видео, где несколько человек оказались отрезаны от основного выхода огнем. Мужчины находятся прямо около одного из запасных выходов, но дверь оказывается закрытой. В ход идет лом, но и он не помогает. Видео обрывает и остается неясно, удалось ли людям выбраться.

Кроме того, в сети гуляет множество видеозаписей, где видно, как люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня. И по самой последней информации, в одном из туалетов заперлись несколько человек. Они закрыли дверь и заложили все щели мокрыми тряпками, после чего связались со спасателями. Сейчас к ним пытается пробиться звено ГЗДС (Газодымозащитная служба).

— После того, как будет объявлена ликвидация возгорания, торговый центр должен быть обследован с привлечением пожарной лаборатории, о чем должен быть составлен соответствующий протокол. С места могут быть изъяты какие-то вещественные доказательства. Сейчас определенно говорить о причинах пожара нецелесообразно. — сообщил источник из МЧС

Пожар на улице Ленина, начался вечером в воскресенье, 25 марта. На месте была организована эвакуация, удалось вывести более 100 человек, из них 20 понадобилась медицинская помощь. Позже в помещениях были обнаружены пять погибших: 3 мужчин, женщина и ребенок. Несколько десятков людей числятся пропавшими без вести. В ближайшей школе организован штаб, куда приходят люди, потерявшие родных. В основном это родители, которые не могут выйти на связь с детьми.