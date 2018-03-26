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МЧС не может войти в некоторые помещения ТЦ в Кемерове
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МЧС не может войти в некоторые помещения ТЦ в Кемерове 

Вести.Ru 29 минут назад
Фото: ТАСС
Спасатели не могут войти в некоторые помещения торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где вчера произошел крупный пожар. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Пожарные и спасатели работают с риском для жизни и здоровья, так как внутри неустойчивые конструкции, сильное задымление. Доступа в отдельные помещения нет из-за высокой температуры", — сказал он в ходе оперативного совещания.
По данным замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Бориса Дедюхина, в результате пожара пропавшими без вести числятся 64 человека; погибли 37 человек, среди них девять детей.
Работы по ликвидации последствий пожара вели 500 человек. Всего в тушении пожара было задействовано больше 100 единиц техники, сообщают СМИ. С родственниками погибших и пострадавшими работают около 30 психологов МЧС.
Специалисты уже приступили к изучению возможных версий ЧП. Наиболее вероятными считают нарушения при обслуживании электросетей. Будут рассмотрены и иные версии, включая версию с поджогом, однако приоритетной она пока не является.
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