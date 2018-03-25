Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 марта 2018 года источник в экстренных службах сообщил ТАСС , что в Кемерове при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли четверо детей. Сотрудники МЧС России вывели из здания 100 человек. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности. Торговый центр «Зимняя вишня» расположен в Кемерове на проспекте Ленина — одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия было перекрыто. По уточненной информации, возгорание возникло на четвертом, последнем этаже центра. Очевидцы сообщают, что дым от пожара виден из других районов города.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию пожаров в торговых центрах на территории РФ , которые приводили к гибели двух и более человек. С 2005 года по настоящее время сообщалось о семи таких ЧП (без учета происшествия 25 марта 2018 года).

11 июля 2005 года в Ухте Республика Коми ) в результате пожара в торговом центре «Пассаж» (ул. Октябрьская, д. 9) погибли 25 человек, десять человек получили ожоги и травмы. Причиной пожара стал умышленный поджог. 10 июля 2009 года Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению исполнителей преступления — Антона Коростелева и Алексея Пулялина. Заказчиками поджога следствие называло Валентина Гаджиева, а также братьев Фарида и Асрета Махмудовых. 15 октября 2013 года Махмудовы были оправданы коллегией присяжных Верховного суда Коми, прокуратура республики обжаловала это решение и подала апелляционное представление в Верховный суд РФ, который в итоге отменил оправдательный приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. 24 марта 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в городе Днепропетровске (ныне — Днепр) задержала находившегося в международном розыске по линии Интерпола «подозреваемого в поджоге торгового центра в Ухте — неоднократно судимого уроженца Дагестана ». Как пояснили в СБУ, предполагаемый преступник незаконно пересек государственную границу Украины в феврале 2016 года по поддельному украинскому паспорту.

16 января 2006 года во Владивостоке в результате пожара в девятиэтажном здании института «ПромстройНИИпроект» (проспект Красного Знамени, д. 39), которое функционировало как торгово-офисный центр, погибли семь человек. Еще 16 человек были госпитализированы, из них два впоследствии скончались от полученных при пожаре травм. Все погибшие были сотрудниками расположенного в здании отделения Сбербанка России . 23 октября 2007 года Первореченский районный суд Владивостока признал виновными в пожаре бывшую управляющую Приморским отделением Сбербанка России Людмилу Феофанову, старшего инженера этой организации Виктора Ханикова, начальника отдела Госпожнадзора Первореченского района Владивостока Сергея Лузгана, владельца сгоревших помещений Виктора Марченко и старшего пожарного инспектора Алексея Лобанова , приговорив их к срокам от 1 года 10 месяцев до двух лет лишения свободы в колонии-поселении. В пользу родственников погибших суд взыскал с осужденных 2,5 млн руб.

22 января 2011 года в Уфе в результате сильного пожара в пятиэтажном торгово-развлекательном центре «Европа» (проспект Октября, д. 67/2) погибли 35-летний рабочий и 17-летняя школьница, пострадали 15 человек, из них восемь были госпитализированы. Площадь горения составила около 9 тыс. кв. м. 17 января 2014 года Октябрьский районный суд Уфы признал виновными в нарушении правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ бывшего директора управляющей компании «Европы» Александра Герсона и арендатора ТЦ Эйнура Бейбутова, приговорив их соответственно к трем и четырем годам колонии-поселения.

6 мая 2011 года в Самаре произошло возгорание в магазине «Кооператор» на ул. Ново-Вокзальной, 128. Огонь охватил как помещения магазина, так и часть девятиэтажного жилого дома, в котором тот был расположен. Погибли пять человек, еще 39 человек пострадали, из них 11 были госпитализированы. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м, причиной пожара было короткое замыкание в электросети освещения или люминесцентном светильнике. 22 августа 2013 г. суд Промышленного района Самары вынес вердикт по делу о пожаре, приговорив владельца магазина Валерия Аборина к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

25 декабря 2014 года при пожаре на складских помещениях при крупнейшем оренбургском торговом центре «Армада» (Шарлыкское шоссе, д. 1) погибли два человека. Тело 58-летней кладовщицы было обнаружено сотрудниками МЧС во время ликвидации возгорания, еще один пострадавший, 61-летний электрик, скончался от ожогов по дороге в медучреждение. Еще три человека были госпитализированы. Уголовное дело по части 3 статьи 219 УК РФ ("Нарушение пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") было возбуждено в апреле 2015 года.

11 марта 2015 года в Казани при пожаре в торговом центре «Адмирал» (ул. Клары Цеткин, д. 8/27) погибли 19 человек и 61 человек получил ранения. Среди жертв и пострадавших были граждане ряда стран СНГ. Общая площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м, к тушению привлекались пожарный поезд и вертолет, из здания были эвакуированы около 200 человек. По данным следствия, причинами ЧП стали использование в качестве торгового центра здания, не предназначенного для этого, а также грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Всего потерпевшими по уголовному делу о пожаре признаны 703 человека, 609 из них предъявили исковые требования о возмещении имущественного ущерба. В качестве обвиняемых проходят 12 человек, в том числе глава основной компании — арендатора ТЦ Гусейн Гахраманов, его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор компании — владельца здания Роберт Хайруллин , сотрудники службы судебных приставов и инспекции Госстройнадзора, а также пятеро рабочих, которые ремонтировали крышу здания в день пожара. 10 марта 2017 года после оглашения обвинения в Кировском райсуде Казани один подозреваемый частично признал причастность к совершению преступления, остальные не считают себя виновными.