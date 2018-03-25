Кировская область готовится к половодью и началу пожароопасного сезона

22 марта в Правительстве Кировской области состоялось плановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области.

Заседание провёл руководитель администрации Правительства Кировской области Сергей Киселёв . На комиссии были рассмотрены вопросы подготовки Кировской области к половодью и пожароопасному периоду текущего года.

И.о. заместителя начальника управления защиты населения и территорий администрации Правительства области Дмитрий Бахтин сообщил, что в период весеннего половодья в Кировской области в зоне возможного подтопления могут оказаться до 49 населённых пунктов в 22 муниципальных образованиях, в которых проживает около 6000 человек. От традиционных путей сообщения может быть отрезано 113 населённых пунктов с населением около 10 тыс. человек.

Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, минимизации возможного ущерба и обеспечения безопасности граждан комиссия утвердила перечень мероприятий, проводимых органами местного самоуправления по подготовке к половодью. Среди основных мероприятий — подготовка дорог и мостов к паводковому периоду, обеспечение жителей населённых пунктов, отрезаемых от традиционных путей сообщения, продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости, информирование населения. Для оперативного реагирования на возможные происшествия утверждён состав рабочей группы по пропуску половодья 2018 года.

При рассмотрении вопроса о подготовке к пожароопасному периоду отмечено, что в прошедшем году на территории области зарегистрировано семь очагов лесных пожаров. По сравнению с 2016 годом количество пожаров уменьшилось на 91%. Причиной всех природных пожаров послужило неосторожное обращение с огнём. Органы дознания по результатам проверок возбудили три уголовных дела. Подразделения пожарной охраны 132 раза участвовали в тушении загораний сухой травы, мусора.

Отметим, что ежегодно причиной начала пожароопасного периода является нарушение правил пожарной безопасности населением (пал сухой травы с последующим переходом огня на лесной массив). Учитывая данные среднемноголетних наблюдений, начало пожароопасного периода в 2018 году прогнозируется на третью декаду апреля — первую декаду мая.

Комиссией утверждён план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода на территории области, согласно которому органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и собственникам земельных участков, примыкающих к лесам, рекомендовано выполнить комплекс организационных и практических мероприятий по недопущению возникновения очагов пожаров в лесных массивах и недопущению их перехода на населённые пункты.

На комиссии также были рассмотрены вопросы о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Кировской области Слободскому, Омутнинскому и Немскому районам на предоставление единовременной социальной выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Фото— пресс-центр Правительства Кировской области