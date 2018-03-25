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Движение по Военно-Грузинской дороге на юг остановили из-за непогоды
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Движение по Военно-Грузинской дороге на юг остановили из-за непогоды 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Участок Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и Ларсом в направлении на юг полностью закрыт из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщается на сайте южного центра МЧС России.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии запретить движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 23 часов 15 минут 24 марта 2018 года до особого распоряжения", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.
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