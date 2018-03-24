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Самолет МЧС эвакуировал тяжелобольную жительницу Ингушетии из Саудовской Аравии
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Самолет МЧС эвакуировал тяжелобольную жительницу Ингушетии из Саудовской Аравии 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 24 марта. /ТАСС/. Самолет МЧС России вывез из Саудовской Аравии тяжелобольную жительницу Ингушетии, которая получила тяжелые травмы в 2017 году во время совершения хаджа в Мекке. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС России по Ингушетии Иса Котиев.
"Субар Нальгиева 1939 года рождения получила тяжелую черепно-мозговую травму во время хаджа в результате дорожно— транспортного происшествия. С 28 августа 2017 года женщина лежала в больнице «Нур» города Мекка и находилась в коме. В связи с риском ухудшения состояния пострадавшей и необходимостью оказания квалифицированной медицинской помощи российскими властями было принято решение перевезти пострадавшую в Россию", — рассказал Котиев.
По его словам, пациентка перенесла полет без осложнений.
"Нальгиева доставлена в Назрановскую городскую больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. В больнице ей будет оказана вся необходимая помощь", — отметил врач республиканского центра медицины катастроф «Защита» Закре Барахоев.
В полете пациентку сопровождали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог.
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