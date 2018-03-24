Самолет МЧС эвакуировал тяжелобольную жительницу Ингушетии из Саудовской Аравии

"Субар Нальгиева 1939 года рождения получила тяжелую черепно-мозговую травму во время хаджа в результате дорожно— транспортного происшествия. С 28 августа 2017 года женщина лежала в больнице «Нур» города Мекка и находилась в коме. В связи с риском ухудшения состояния пострадавшей и необходимостью оказания квалифицированной медицинской помощи российскими властями было принято решение перевезти пострадавшую в Россию ", — рассказал Котиев.

По его словам, пациентка перенесла полет без осложнений.

"Нальгиева доставлена в Назрановскую городскую больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. В больнице ей будет оказана вся необходимая помощь", — отметил врач республиканского центра медицины катастроф «Защита» Закре Барахоев.