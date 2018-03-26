Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия

Очевидица рассказала, как дети пытались выбраться из кемеровского ТЦ

Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, рассказала очевидица в эфире телеканала "Россия 24".

>> Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека "Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…" — добавила она.

В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников ТЦ. Итоги проверки направят в следственные органы.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.