Ещё
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидица рассказала, как дети пытались выбраться из кемеровского ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, рассказала очевидица в эфире телеканала "Россия 24".
>> Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека
"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.
"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идите по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…" — добавила она.
В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников ТЦ. Итоги проверки направят в следственные органы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 56 человек. В больницах остаются десять пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Начался сбор генетического материала родных погибших в ТЦ в Кемерово Тулеев доложил Медведеву о ситуации в Кемерово Конструкции ТЦ в Кемерово, где произошел пожар, неустойчивы, сообщили в МЧС
 Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово257
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку162
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста75
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово136
«Это просто ужас…»319
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
24:00
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста
Экономика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение