Тянули внедорожник и занимались кроссфитом. В Волгограде прошел флешмоб МЧС

Утро 24 марта расстроило волгоградцев своей погодой — в городе шел то снег, то дождь, на улице было сыро, скользко и неуютно, однако капризы стихии не отпугнули местных сотрудников МЧС , несмотря на них, они присоединились к VII Всероссийскому пожарно-спасательному флешмобу «Хоровод безопасности». О том, как огнеборцы тянули на тросах двухтонные внедорожники, зани мались с огромными покрышками кроссфитом, поднимали гири и на скорость таскали 80-килограмовые баллоны — в нашем материале.

Начался флешмоб с танца студентов Учебной пожарной части ВолггГТУ. Юные девушки и парни, надев на себя тяжелые боевки, устроили небольшой хоровод на русский народный лад. Свой танец они приурочили к Году культуры безопасности и 100-летию советской пожарной охраны. После хоровода студентов в воздух поднялась беспилотная группа «Ястребы МЧС». В небе на высоте 30 метров квадрокоптеры выполнили сложные виражи, удивив волгоградцев.

Однако самой захватывающей частью флешмоба стало состязание спасателей на звание «Лучшей команды ГУ МЧС России по Волгоградской области по функциональному многоборью». Две команды, в которые вошли самые подготовленные сотрудники федеральной противопожарной службы, Специализированной пожарно-спасательной части и Центра управления в кризисных ситуациях, показали, какие сильные и выносливые мужчины каждый день спасают волгоградцев.

Каждый участник многоборья был одет в полное боевое облачение пожарного, которое, кстати говоря, весит около 20 килограммов. В них спасатели поднимали гири и штанги, приседали, отжимались, переносили газовые баллоны весом 80 килограммов, таскали тренировочные манекены весом 70 килограммов, переворачивали и били кувалдой тяжелые покрышки от грузовика, на скорость «раскатывали » и собирали трубопроводные пожарные «рукава» и не только.

Но больше всего волгоградцев восхитило то, как пожарные по одному тянули на тросах двухтонные внедорожники, соревнуясь друг с другом, кто быстрее дотащит «УАЗ» до финиша. Некоторые из них падали из-за льда, но тут же поднимались и рвались в «бой». Рядом с ними стояли и болели их родные, друзья и даже совсем незнакомые волгоградцы, пришедшие посмотреть на флешмоб. Дети настолько переживали, что подбегали к машинам, чтобы подтолкнуть их, чем умиляли всех остальных.