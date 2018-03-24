Электричка насмерть сбила пенсионера в Ленинском районе 

Электропоезд насмерть сбил мужчину на станции «Битца» Курского направления МЖД в Ленинском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы УВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
«На станции «Битца» электропоездом сообщением Серпухов — Москва смертельно травмирован пожилой мужчина. Причина: переход железнодорожных путей в неустановленном месте», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники транспортной полиции работают на месте, выясняют обстоятельства происшествия.