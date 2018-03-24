Два частных дома вспыхнули сегодня утром в Шенталинском районе Самарской области

Частные дома загорелись с разницей в полтора часа. Пожарные ликвидировали возгорания в селах Шентала и Старая Шентала.

Около восьми утра в субботу, 24 марта, в селе Старая Шентала загорелся частный дом по улице Советской. Пламя охватило площадь в полсотни квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 11 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Огонь был полностью ликвидирован спустя 20 минут после того, как произошло возгорание.

Вскоре пожрано-спасательным подразделениям пришлось выехать на другой вызов. Загорелся еще один дом, на этот раз в административном центре района. Пожар начался в четверть десятого утра на улице Ленина. Семь человек личного состава и две единицы техники прибыли на место происшествия за считанные минуты. Пожар удалось ликвидировать.