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Кадры эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня» попали в Сеть
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Кадры эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня» попали в Сеть 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В интернете опубликованы кадры с первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня». На видео с камер наблюдения запечатлен момент начала эвакуации, передает НСН.
Запись опубликовал Игорь Востриков, потерявший в страшном пожаре супругу, троих детей и сестру. Мужчина рассказывает, как люди выбежали из кинозалов. По его словам, зрители, находившиеся в «красном зале», промедлили с эвакуацией и погибли.
Видео подтвердило версию о наработавшей сигнализации. На кадрах видно, как люди в панике бегут по коридору, а помещение быстро заполняет едкий черный дым.
Напомним, пожар в Кемерово 25 марта унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых.
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