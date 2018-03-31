Кадры эвакуации из ТЦ «Зимняя вишня» попали в Сеть

В интернете опубликованы кадры с первых минут пожара в ТЦ «Зимняя вишня». На видео с камер наблюдения запечатлен момент начала эвакуации, передает НСН.

Запись опубликовал Игорь Востриков , потерявший в страшном пожаре супругу, троих детей и сестру. Мужчина рассказывает, как люди выбежали из кинозалов. По его словам, зрители, находившиеся в «красном зале», промедлили с эвакуацией и погибли.

Видео подтвердило версию о наработавшей сигнализации. На кадрах видно, как люди в панике бегут по коридору, а помещение быстро заполняет едкий черный дым.