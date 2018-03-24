Паводок подтопил 21 жилой дом и 320 приусадебных участков в регионах РФ

"Весеннее половодье развивается в соответствии с прогнозом. В Амурской области Республике Хакасия , Красноярском и Алтайском краях остаются подтопленными 21 жилой дом и 320 приусадебных участков, в Ростовской области — три низководных моста. Организована работа оперативных штабов и оперативных групп МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления", — сказали в ведомстве.

Из зон подтопления эвакуировали 19 человек, из них шестеро живут в пунктах временного размещения и 13 человек поселились у родственников.

"Организованы мероприятия по информированию населения, выполняется комплекс превентивных мероприятий по уменьшению рисков подтоплений с учетом прогноза погодных условий", — подчеркнули в пресс-службе.