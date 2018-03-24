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Мужчину спасли огнеборцы во время пожара в Вологде
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Мужчину спасли огнеборцы во время пожара в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Пожар случился на 5-м этаже многоквартирного жилого дома на ул. Ильюшина,13. Сигнал о возгорании поступил накануне в 17 часов, и уже через 17 минут огонь был потушен. На место выехали 5 единиц техники и 18 человек.
Вовремя прибывшим спасателям удалось спасти 36-летнего мужчину, который мог погибнуть из-за отравления угарным газом. Он госпитализирован.
В результате возгорания, которое по предварительной версии произошло на кухне из-за неосторожного обращения с огнем, повреждена внутренняя отделка на площади в 5 кв. метров.
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