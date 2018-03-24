Мужчину спасли огнеборцы во время пожара в Вологде

Пожар случился на 5-м этаже многоквартирного жилого дома на ул. Ильюшина,13. Сигнал о возгорании поступил накануне в 17 часов, и уже через 17 минут огонь был потушен. На место выехали 5 единиц техники и 18 человек.

Вовремя прибывшим спасателям удалось спасти 36-летнего мужчину, который мог погибнуть из-за отравления угарным газом. Он госпитализирован.

В результате возгорания, которое по предварительной версии произошло на кухне из-за неосторожного обращения с огнем, повреждена внутренняя отделка на площади в 5 кв. метров.