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В Саратове пожарные тушили пожар на ТЭЦ-2
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В Саратове пожарные тушили пожар на ТЭЦ-2 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове в произочера шёл пожар на объекте повышенной опасности — загорелась ТЭЦ-2. Сигнал о ЧП поступил на пульт опертивного дежурного в 19.15. По тревоге выдвинулись несколько рассчетов, поскольку ЧП имело 2-ю степень сложности. На месте выдвинулись и сотрудники областной и городской служб спасения.. В течение часа огонь удалось локализовать.
Как удалось выяснить, пожар был небольшой, огонь возник в башне диаметром 6 метров и высотой 20 метров. По предварительным данным, возможной причиной стали отложения сажи и других воспломеняющихся остатков продуктов переработки. При тушении жертв и пострадавших нет.
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