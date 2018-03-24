В Саратове пожарные тушили пожар на ТЭЦ-2

Саратове в произочера шёл пожар на объекте повышенной опасности — загорелась ТЭЦ-2. Сигнал о ЧП поступил на пульт опертивного дежурного в 19.15. По тревоге выдвинулись несколько рассчетов, поскольку ЧП имело 2-ю степень сложности. На месте выдвинулись и сотрудники областной и городской служб спасения.. В течение часа огонь удалось локализовать.

Как удалось выяснить, пожар был небольшой, огонь возник в башне диаметром 6 метров и высотой 20 метров. По предварительным данным, возможной причиной стали отложения сажи и других воспломеняющихся остатков продуктов переработки. При тушении жертв и пострадавших нет.