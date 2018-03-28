Более 200 га леса сгорело в Приморье за минувшие сутки

Площадь, пройденная лесными пожарами в Приморье, за сутки выросла более чем на 200 га, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Рослесхоза

«Во вторник на территории всего ДФО зарегистрировано восемь лесных пожаров. Все они действовали в Приморском крае в Пограничном, Чугуевском и Кавалеровском районе, а также в Уссурийском городском округе. Площадь, пройденная пожарами, увеличилась на 219 га», — уточнили в ведомстве.

Площадь сгоревшего леса, по сравнению с данными на 26 марта, увеличилась в 5,5 раз, а всего с начала пожароопасного периода текущего года в ДФО зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 744,5 га. Все они действовали в Приморском крае. «Силами лесопожарных формирований ликвидированы [за сутки] пять возгораний. На тушении огня работали 66 человек, 14 единиц наземной техники», — добавили в пресс-службе.