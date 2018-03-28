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Более 200 га леса сгорело в Приморье за минувшие сутки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Более 200 га леса сгорело в Приморье за минувшие сутки 

Дальний Восток 50 минут назад
Фото: Дальний Восток
Площадь, пройденная лесными пожарами в Приморье, за сутки выросла более чем на 200 га, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Рослесхоза.
«Во вторник на территории всего ДФО зарегистрировано восемь лесных пожаров. Все они действовали в Приморском крае в Пограничном, Чугуевском и Кавалеровском районе, а также в Уссурийском городском округе. Площадь, пройденная пожарами, увеличилась на 219 га», — уточнили в ведомстве.
Площадь сгоревшего леса, по сравнению с данными на 26 марта, увеличилась в 5,5 раз, а всего с начала пожароопасного периода текущего года в ДФО зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 744,5 га. Все они действовали в Приморском крае. «Силами лесопожарных формирований ликвидированы [за сутки] пять возгораний. На тушении огня работали 66 человек, 14 единиц наземной техники», — добавили в пресс-службе.
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 Ещё 5 источников 
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