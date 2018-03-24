Ещё
Человек погиб при столкновении автомобилей Mercedes и Toyota на Профсоюзной улице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек погиб при столкновении автомобилей Mercedes и Toyota на Профсоюзной улице 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
У автомобиля Mercedes сильно деформирован капот и передняя часть кузова, у купе Toyota помяты правое крыло и боковая часть.
В районе пересечения улицы Профсоюзной с улицей Бутлерова произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota, в результате которого один человек погиб.
— Столкнулись два транспортных средства — Mercedes и Toyota. В результате аварии один человек пострадал, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления ГИБДД.
По информации источника агентства в экстренных службах города, авария произошла в районе дома № 67.
На видео можно заметить, что автомобиль Toyota — спортивного типа (купе) помят с левого бока, а Mercedes имеет повреждения капота и фронтальной части кузова.
ПО ТЕМЕ
На Кутузовском проспекте пешеход выбежал на трассу и попал под автомобиль
Автомобиль «Скорой помощи» сбил нескольких пешеходов в Москве
Вечерняя Москва: последние новости
Московские полицейские не подтвердили информацию об обнаружении гранаты во дворе дома Техника без опасности: при пожаре не подведет На Кутузовском проспекте пешеход попал под автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил России за отравление Скрипаля139
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам16
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ723
Металл преткновения: Россия вступила в битву с США425
На Youtube обнаружен новый опасный вирус9
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение