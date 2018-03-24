Человек погиб при столкновении автомобилей Mercedes и Toyota на Профсоюзной улице 

У автомобиля Mercedes сильно деформирован капот и передняя часть кузова, у купе Toyota помяты правое крыло и боковая часть.
В районе пересечения улицы Профсоюзной с улицей Бутлерова произошло столкновение автомобилей Mercedes и Toyota, в результате которого один человек погиб.
— Столкнулись два транспортных средства — Mercedes и Toyota. В результате аварии один человек пострадал, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе городского управления ГИБДД.
По информации источника агентства в экстренных службах города, авария произошла в районе дома № 67.
На видео можно заметить, что автомобиль Toyota — спортивного типа (купе) помят с левого бока, а Mercedes имеет повреждения капота и фронтальной части кузова.
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