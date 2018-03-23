Женщина пострадала при задымлении неисправного электроприбора в квартире жилого дома в Зеленограде

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС РФ по столице.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о задымлении неисправного электроприбора в квартире жилого дома по адресу: Зеленоград, корп. 231. В результате происшествия пострадала женщина, ее передали сотрудникам «скорой помощи» для осмотра», — сказал собеседник агентства.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения техники пожарной безопасности. «Помните: от этого зависит жизнь ваших близких, а также сохранность имущества», — заключили в пресс-службе.