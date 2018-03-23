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Состоялась мартовская встреча с главой управы
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Состоялась мартовская встреча с главой управы 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
21 марта в актовом зале школы №2026 (учебный корпус на ул. Медведева, дом 6) состоялась традиционная встреча главы управы района Косино-Ухтомский Романа Балдуева с жителями района. Во встрече также приняли участие заместитель председателя Совета депутатов района Косино-Ухтомский Анна Петрикеева, старший инженер 3 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ВАО ГУ МЧС России Валерий Аверков, исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» Олег Калинин, начальник отдела по вопросам ЖКХиБ управы района Косино-Ухтомский Дмитрий Колтаков. Основной темой обсуждения с жителями стала подготовка к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.
Первым выступил старший инженер 3 Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ВАО ГУ МЧС России Валерий Аверков. Представитель МЧС проинформировал жителей о статистике пожаров и предложил посмотреть видеопрезентацию о правилах поведения во время возгорания в квартире или на лестничной клетке.
Исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» Олег Калинин рассказал, какие работы по благоустройству запланированы на 2018 год. Олег Викторович перечислил адреса, где будет проводиться благоустройство территории, ремонт подъездов, контейнерных площадок, посадка зеленых насаждений по программе «Миллион деревьев». В заключение и.о. руководителя ГБУ «Жилищник» пригласил всех жителей на субботники, которые состоятся 14 и 21 апреля.
Глава управы района Косино-Ухтомский Роман Балдуев объяснил собравшимся жителям порядок перевода многоквартирных домов на специализированный счет.
Далее жители района смогли задать вопросы руководству района по теме встречи.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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