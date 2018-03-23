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На юге Афганистана прогремел взрыв
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На юге Афганистана прогремел взрыв 

РИА Новости 31 минуту назад
РИА Новости / Динамика дня. Не менее 15 человек погибли, 50 получили ранения при взрыве в афганском Лашкаргахе — ТВ со ссылкой на чиновника
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