Во время съемок фильма с Брюсом Уиллисом погиб человек

По словам членов семей погибших, Круз поддерживал режиссера в гонке на площадке, тем самым опосредованно виновен в трагедии.

Свободная пресса: последние новости

Мужчина на гружёном баллонами с газом пикапе прорвался на авиабазу в США и взорвался

Во Владивостоке в приюте для бездомных погибли четыре человека

В Санкт-Петербурге спасли мальчика, который позвонил в «01», но не знал свой адрес