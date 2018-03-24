Во время съемок фильма с Брюсом Уиллисом погиб человек 

Пожарный погиб на съемках фильма «Сиротский Бруклин». Как сообщают Известия со ссылкой на New York Daily News, инцидент произошел 23 марта в историческом здании St. Nick's Jazz Pub в Верхнем Манхэттене, Нью-Йорк. Во время съемок некоторых сцен ленты в подвале дома вспыхнуло пламя. На место прибыли огнеборцы. В какой-то момент пожарный Майкл Дэвидсон оказался изолирован от остальных и потерял сознание. Спасти его не удалось. У него осталась жена и четверо детей семи, шести, трех и одного года.
Действия криминальной драмы «Сиротский Бруклин» Эдварда Нортона разворачиваются в Нью-Йорке 50-х годов XX столетия. Четверо сирот слепо преданны своему покровителю — мошеннику-детективу Фрэнку Минне (Уиллис), который вытащил их из приюта. Они готовы выполнить любые поручения босса. Премьера фильма должна состояться в 2019 году.
Ранее сообщалось, родственники пилотов, погибших во время съемок фильма «Сделано в Америке», обвинили актера Тома Круза в их смерти.
Как выяснилось, летчики работали на съёмках в непрерывном режиме и выполняли незапланированные дополнительные полеты, несмотря на усталость. В итоге очередной вылет закончился трагично: двухмоторный самолет врезался в горы Колумбии. Два пилота погибли, один получил инвалидность.
По словам членов семей погибших, Круз поддерживал режиссера в гонке на площадке, тем самым опосредованно виновен в трагедии.