В Иркутске пройдет первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту

Мероприятие приурочено к Дню пожарной охраны и проводится под эгидой СРЦ и правительства Иркутской области

"По силе нагрузки этот вид спорта очень близок к работе пожарного, спасателя в чрезвычайных условиях, на пределе возможностей. Силовые упражнения высокой интенсивности выполняются в боевой одежде и с оборудованием. Здесь видно, на что способен настоящий пожарный, и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы", — приводят в ведомстве мнение начальник физической подготовки и спорта СРЦ МЧС РФ Константина Бабушкина.