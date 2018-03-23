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В Иркутске пройдет первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту
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В Иркутске пройдет первый международный чемпионат по пожарному кроссфиту 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Международный чемпионат по пожарно-спасательному кроссфиту пройдет 29 апреля в Иркутске, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.
Мероприятие приурочено к Дню пожарной охраны и проводится под эгидой СРЦ и правительства Иркутской области.
"По силе нагрузки этот вид спорта очень близок к работе пожарного, спасателя в чрезвычайных условиях, на пределе возможностей. Силовые упражнения высокой интенсивности выполняются в боевой одежде и с оборудованием. Здесь видно, на что способен настоящий пожарный, и к чему должны стремиться начинающие огнеборцы", — приводят в ведомстве мнение начальник физической подготовки и спорта СРЦ МЧС РФ Константина Бабушкина.
В соревнования примут участие 40 команд от подразделений министерства Сибири, Урала и Дальнего Востока. Приглашения разосланы спасателям ближнего зарубежья. Желание выступить выразила команда из Узбекистана.
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