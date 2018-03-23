Калининградские спасатели отработали спасение людей из заблокированного авто

В Калининграде в результате ДТП водителя и пассажира зажало в автомобиле. Вытаскивали пострадавших из машины сразу шесть лучших расчетов регионального МЧС. К счастью, это не реальная ситуация, а только учения.

Вместо окон на соревнованиях бьют молотками по щитам из ДСП. Спасатели действуют, как сапёры. Проверяют машину на наличие газового оборудования и обесточивают контакты. Двери и крышу автомобиля, которые крепятся специальной арматурой, необходимо срезать с хирургической точностью.

Константин Морозов, корреспондент:

— В соревнованиях сотрудников МЧС по ликвидации ДТП принимает участи 6 команд и всего один автомобиль тренажёр. Сейчас участники при помощи специальных ножниц разбирают этот конструктор, чтобы спасти людей находящихся внутри машины.

Первая пожарная часть в прошлом году пропустила состязания, а в этом готова побороться сразу за призовые места. Командир отделения Анзор Эркенов рассказывает, что извлекать людей из машин приходиться не так часто, как тушить огонь. Настоящий пожарный должен быть готов к любой чрезвычайной ситуации.

Анзор Эркенов, командир отделения первой пожарной части г. Калининграда:

— Разведка места ДТП, стабилизация автомобиля, деблокировки пострадавших оказания им первой помощи и передачу в карету скорой помощи. Наша задача — не сделать хуже, не навредить при проведении аварийно-спасательных работ.

Алексей Баранов, начальник пресс-службы регионального МЧС:

— Все вот эти действия идентичны тем, что проходят в реальных событиях. Это помогает действовать быстрее, качественнее. Спасать человеческие жизни.

Победители соревнований будут представлять регион на чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт в начале апреля в Санкт-Петербурге.