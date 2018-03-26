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Пьяные рыбаки из Чанов придумали замерзшего ребенка
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Пьяные рыбаки из Чанов придумали замерзшего ребенка 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Вызов оказался ложным. Подробности этой истории стали известны лишь по окончании спасательной операции, рассказали на сайте «Восемь плюс один».
Около 10 часов вечера 22 марта на телефон 112 поступил тревожный звонок. В коротком десятисекундном разговоре звонивший сообщил, что находится с ребенком на озере Чаны, они замерзают, нужна помощь. После этого связь оборвалась.
Для проведения поисково-спасательной операции была направлена группа спасателей Чановского поисково-спасательного отряда АСС НСО. На автомобиле УАЗ и снегоходе они выдвинулись в район Таганского сельского совета, где, по их предположению, может находиться звонивший. Также спасателям пришлось прибегнуть к помощи трактора, который шел впереди и пробивал в снежном заносе «клин».
В спасении были задействованы 10 человек на трех снегоходах, тракторе и автомобиле УАЗ.
Специалисты госинспекции по маломерным судам и спасатели опросили всех местных рыбаков, но никто ничего не видел и не слышал о мужчине с ребенком. К поискам активно подключились представители администрации и полицейские.
Несколько часов телефон, с которого пришел звонок о помощи, был недоступен или находился вне зоны действия сети. Все это время поиски не прекращались, они продолжались 8 часов подряд. Позднее удалось отследить местоположение телефона. И мужчина, попросивший помощи, признался, что его и шестеро друзей на двух автомобилях спасатели эвакуировали с озера Чаны еще минувшей ночью. Как выяснилось, мужчина был пьян, когда машины застряли в снегу, позвонил по номеру 112 и сказал, что с ним находится ребенок, чтобы ускорить поиски.
Ложные звонки для МЧС являются настоящим бедствием. В МЧС отметили два вида ложных вызовов: преднамеренный и ошибочный. За «ошибочным» стоят люди, принимающие за пожар водяной пар, дым от огневых работ и прочее, способное с расстояния показаться задымлением. Такие вызовы, хоть и являются ложными, но законом не караются. А вот вызов «скорой», полиции или пожарных из хулиганских побуждений карается законом. Ответственность за «преднамеренный» ложный вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ, предусматривающая административный штраф в размере от 1000-1500 рублей».
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