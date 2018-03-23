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14 человек привлечены к ответственности за пожар на химическом предприятии PetroChina в августе 2017 года
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14 человек привлечены к ответственности за пожар на химическом предприятии PetroChina в августе 2017 года 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Далянь, 22 марта /Синьхуа/ — 14 человек были привлечены к ответственности за причастность к пожару, который произошел в августе 2017 года на химическом заводе в портовом городе Далянь /провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай/. Об этом говорится в докладе по результатам расследования обостоятельств происшествия, который сегодня был обнародован.
Как следует из документа, пожар, который имел место 17 августа 2017 года на одном из подразделений государственной корпорации PetroChina Company, произошел из-за утечки помпы на каталитической крекинг-установке, которая рассчитана на обработку 1,4 млн тонн тяжелой нефти в год. Косвенными причинами инцидента стали недостаточность мер безопасности и несоблюдение правил эксплуатации оборудования.
Пожар был потушен в течение нескольких часов, пострадавших нет.
На генерального директора и секретаря партийной ячейки подразделения были наложены, соответственно, выговор и административное предупреждение. На остальных 12 сотрудников компании были наложены различные взыскания, включая лишение должности, снятие с постов, серьезные выговоры и административные предупреждения.
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