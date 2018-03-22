Три человека погибли в ДТП с участием грузовика и легковушки под Пензой

ПЕНЗА , 22 марта. / ТАСС /. Автомобиль LADA Granta и грузовик Scania столкнулись вечером в четверг в Пензенской области , водитель и пассажиры легковушки погибли. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области. "В 19:10 на 178 км трассы " Тамбов — Пенза" произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля LADA Granta под управлением мужчины 1984 года рождения и автомобиля Scania, за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения. Впоследствии произошло возгорание автомобиля LADA Granta. В результате происшествия водитель и двое пассажиров автомобиля LADA Granta скончались на месте до приезда скорой помощи", — отметили в отделе. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В четверг в Пензенской области прошел сильный снег, местами — слабая метель.