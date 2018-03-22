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Отремонтирована кровля дома в поселке Текстилей, пострадавшая от пожара
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Отремонтирована кровля дома в поселке Текстилей, пострадавшая от пожара 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В доме №4 в поселке Текстилей в Ярославле капитально отремонтирована кровля. Сегодня акт приемки подписала комиссия, в составе которой — представители собственников, управляющей компании, регионального фонда капремонта и компании-подрядчика.
В октябре прошлого года здесь случился пожар, оставивший без крыши над головой пять семей. Жители дома обратились в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области с просьбой выполнить внеочередные работы по капитальному ремонту.
Постановление Правительства Ярославской области позволяет сделать работы в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, ЧС природного или техногенного характера, за счет средств регионального оператора. В кратчайшие сроки было принято решение, собраны необходимые документы. Ремонт занял чуть более трех месяцев.
— Мы довольны тем, как был сделан капремонт крыши на этом доме. Подрядчик сработал качественно и в срок, — рассказал директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов. — Работа была сложная, дом относится к объектам культурного наследия, что налагает на подрядчика дополнительные обязательства. Площадь крыши — более 700 квадратных метров, по сути, это жилая мансарда, она имеет сложную конструкцию. Подрядчик сделал все необходимое и даже больше, к примеру, на всем этаже были установлены новые окна.
Довольны работой и жители пострадавших квартир. В адрес регионального фонда капремонта они направили благодарственное письмо.
Справка
В 2017 году план капитального ремонта в регионе был выполнен на 94 процента. Работы проведены в домах, где проживают 158 тысяч человек. Рост этого показателя по отношению к 2016 году составил 53 процента. На капремонт в 2017 году было израсходовано порядка 920 миллионов рублей. Это примерно столько же, сколько за два предыдущих года — 2015-й и 2016-й, вместе взятые. На 37 процентов увеличилось количество домов, где были проведены работы, общее число которых выросло на 45 процентов.
В целях повышения эффективности деятельности фонда в 2018 году запланирован ряд изменений. Разработаны критерии отбора многоквартирных домов в программу капремонта, подготовлены целевые проекты по замене лифтов и по энергоэффективному ремонту фасадов. Также в прошлом году заработал клиентский центр фонда.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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