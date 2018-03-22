Техника без опасности: при пожаре не подведет

Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники отмечает пятилетие. С его работой ознакомился корреспондент «ВМ».

Юбиляр играет, пожалуй, важнейшую роль в поддержании готовности техники и вооружения Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы и подведомственных ему учреждений. В производственно-техническом центре трудятся 278 человек.

Если окажется, что кислородный баллон поврежден, то во время тушения пожара это может стоит спасателю жизни. Рассчитан баллон на 15 лет службы, за это время он трижды проходит поверку.

После наружного осмотра баллона ведущий механик центра Андрей Громов при помощи эндоскопа исследует на наличие ржавчины и вмятин его внутреннюю поверхность.

— Затем мы устанавливаем баллон на испытательный стенд и заполняем водой, — показывает специалист. — Лишний воздух выгоняется, после чего установка создает давление 450 атмосфер, аналогичное реальным условиям сжатия воздуха. Баллон должен простоять так 10 минут. Если есть дефект, он запотевает и может даже разорваться. До и после испытания баллон взвешивают. Если значение отклоняется от нормы (3740 граммов), это брак.

В конце на каждое проверенное изделие мастер ставит собственное клеймо.

Ежедневные выезды в пожарные части осуществляет передвижная лаборатория по поверке и контролю измерительных приборов.

— Проверяем манометры, амперметры, вольтметры, установленные на пожарноспасательном оборудовании — дыхательных аппаратах, водолазном снаряжении, компрессорах и прочем. Без этого пользоваться ими нельзя, — говорит начальник группы метрологии Алексей Сазонов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— За год мы обслуживаем 516 единиц оперативно-служебной и специальной техники, осуществляем поверку 4021 кислородного баллона высокого давления, 5100 контрольно-измерительных приборов, а также 1240 единиц спецоборудования. С этого года в наши обязанности вошла также покраска маломерных судов.