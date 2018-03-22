В гостях у главного пожарного Москвы

Сегодня в гости к главному пожарному столицы пришел Миша Лугинин — «маленький Леонардо да Винчи », чей проект передвижного жилого и операционного модуля привлек большое внимание специалистов и принимает участие в городском конкурсе «Юный техник и изобретатель».

Чтобы о проекте узнали пожарные, спасатели и простые россияне, Миша вместе с родителями записал видеообращение, в котором рассказал о своем модуле. Это не прошло незамеченным: мальчика пригласили в Главное Управление МЧС России по городу Москве

У Миши уже есть опыт участия в конкурсах научных и инженерных проектов: в частности, в прошлом году талант ребенка отметили в городском Дворце пионеров. Вместе с Мишей в ГУ МЧС России по городу Москве пришла вся семья, в которой вырос этот талантливый ребенок — мама Светлана Олеговна, папа Михаил Васильевич и классный руководитель, помощница в реализации проекта — Светлана Николаевна Серова

Встретил юного гения начальник ГУ МЧС России по городу Москве генерал-лейтенант Илья Денисов . Илья Павлович тепло поприветствовал Мишу и поблагодарил его за очень полезное для всех огнеборцев и спасателей изобретение: «Универсальный дом», который можно использовать как походный госпиталь, помещение для проживания сотрудников в зоне производства поисково-спасательных работ, как полевую кухню или жилье для людей, оставшихся без крыши над головой. А помимо медицины, мальчика интересует военное дело, в частности, вертолеты, и он решил, что домик должен быть таким, чтобы его можно было перевозить с помощью спасательного вертолета Ми-26.

Миша объяснил, что взрослые далеко не сразу поняли, насколько ценна его задумка: мама и папа решили, что мальчик изобретает передвижной дом для путешественников. Но замысел Миши оказался невероятно полезным. Миша не раз лежал в больнице, однажды ему пришлось перенести очень тяжелую операцию, и у мальчика даже был компрессионный перелом позвоночника. Перенеся столько трудностей, Миша как никто другой знает, насколько важна вовремя оказанная медицинская помощь и помощь спасателей.

Слушая рассказ мальчика о том, как он стремится помогать людям, Илья Денисов восхищался целеустремленностью Миши и пожелал ему успехов в достижении благородных целей.

После этого Миша посетил историческую экспозицию, посвященную московским огнеборцам, и теперь оказался его черед восхищаться — героизмом сотрудников, которые самоотверженно побеждали пламя, рискуя собой ради спасения чужих людей.

Полковник внутренней службы Евгений Бобылев показал Мише, каким оборудованием пользовались пожарные начала 20 века, и отметил, что, возможно, спустя столетие изобретения Миши тоже попадут в музей как экземпляры оборудования, взятого на вооружение спасателями. Особое внимание Миши привлекли настоящие боевые каски пожарных позапрошлого века и, разумеется, пожарные автомобили.

В завершение встречи Мише продемонстрировали современный пожарно-спасательный автомобиль, стоящий на вооружении ПЧ88.

Огнеборцы едва успевали отвечать на вопросы школьника, и с удовольствием разъясняли Мише и членам его семьи назначение того или иного оборудования.