В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Юбилейная» после звонка о минировании

"Поступил сигнал по линии полиции о минировании шахты «Юбилейная». Всех эвакуируют", — сказал собеседник агентства. По его словам, под землей в этот момент находились 110 горняков.

Ранее такие сигналы на «Юбилейной» уже были, но не подтвердились.

Шахта «Юбилейная» начала свою работу в 1966 году. В 2007 году там произошел взрыв метана, в результате которого погибли 39 человек. После этого работы на угледобывающем предприятии приостановили.