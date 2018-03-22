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В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Юбилейная» после звонка о минировании
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В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Юбилейная» после звонка о минировании 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 22 мар — РИА Новости. Горняков шахты «Юбилейная» в Новокузнецком районе Кемеровской области в четверг выводят на поверхность из-за анонимного звонка о минировании предприятия, сообщили РИА Новости в региональных экстренных службах.
"Поступил сигнал по линии полиции о минировании шахты «Юбилейная». Всех эвакуируют", — сказал собеседник агентства. По его словам, под землей в этот момент находились 110 горняков.
Ранее такие сигналы на «Юбилейной» уже были, но не подтвердились.
Шахта «Юбилейная» начала свою работу в 1966 году. В 2007 году там произошел взрыв метана, в результате которого погибли 39 человек. После этого работы на угледобывающем предприятии приостановили.
В 2013 году ООО «Шахта „Юбилейная“ вошло в холдинг „ТопПром“ (Новокузнецк). С этого времени на предприятии началось техническое перевооружение, которое завершилось запуском шахты по добыче угля в феврале 2016 года.
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