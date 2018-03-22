Два курильщика под Саратовом во время пьянки устроили пожар

Гибелью людей едва не обернулось ЧП в Балаково Саратовской области

Пламя вспыхнуло утром в среду 21 марта в одной из квартир дома на улице Вокзальная. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС

Сигнал тревоги поступил на пульт спасателей в 07:11. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в составе 3 единиц техники и 8 человек потушили возгорание в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Вокзальной.

Выяснилось, что площадь пожара составила 6 кв. метров. В горевшей квартире находились на момент инцидента двое человек в состоянии алкогольного опьянения. Судя по всему, разгоряченные спиртным балаковцы засмолили сигаретами и не потушили окурки.