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Два курильщика под Саратовом во время пьянки устроили пожар
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Два курильщика под Саратовом во время пьянки устроили пожар 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Гибелью людей едва не обернулось ЧП в Балаково Саратовской области.
Пламя вспыхнуло утром в среду 21 марта в одной из квартир дома на улице Вокзальная. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал тревоги поступил на пульт спасателей в 07:11. Прибывшие на место происшествия огнеборцы в составе 3 единиц техники и 8 человек потушили возгорание в однокомнатной квартире 5-ти этажного дома на ул. Вокзальной.
Выяснилось, что площадь пожара составила 6 кв. метров. В горевшей квартире находились на момент инцидента двое человек в состоянии алкогольного опьянения. Судя по всему, разгоряченные спиртным балаковцы засмолили сигаретами и не потушили окурки.
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