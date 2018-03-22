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Под Ростовом горел грузовик с Coca-Cola
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Под Ростовом горел грузовик с Coca-Cola 

Деловое сообщество 1 час назад
Накануне, 21 марта, около 20 часов на трассе Ростов-на-Дону — Азов загорелась задняя часть прицепа большегруза Volvo, который перевозил продукцию Coca-Cola. Об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, они же опубликовали видеокадры инцидента.
«В районе заправки «Газпрома» горит автомобиль, трасса перекрыта», «Горела задняя часть прицепа фуры, я так думаю, проводка коротнула», — написали очевидцы в сети.
Пострадавших людей в результате инцидента нет. Пожар был потушен без участия людей — когда огонь добрался до бутылок с газировкой, он погас сам собой. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, обеспечивая безопасность дорожного движения и отвод транспорта. В настоящее время официальные причины возгорания устанавливаются.
https://youtu.be/GwL8_hly3J8
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