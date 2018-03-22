На ТЭЦ в Свердловской области из-за возгорания отключалась паровоздушная станция

"22 марта в 00:48 на паровоздушной станции ТЭЦ Нижнетагильского металлургического комбината (производственное подразделение ОАО «ЕВРАЗ НТМК») отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках. Схемно отключился турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт", — сообщили в центре.

По данным ведомства, на место ЧП были вызваны пожарные подразделения МЧС России , в результате инцидента никто не пострадал. «В 02:20 возгорание ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России. Последствий для потребителей не было, сейчас проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», — поясняется в справке Минэнерго РФ

ТАСС пока не располагает комментарием предприятия.