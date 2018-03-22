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На ТЭЦ в Свердловской области из-за возгорания отключалась паровоздушная станция
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На ТЭЦ в Свердловской области из-за возгорания отключалась паровоздушная станция 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Паровоздушная станция отключалась на ТЭЦ "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат" (Евраз НТМК, Свердловская область) из-за возгорания. Об этом сообщили ТАСС в четверг в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.
"22 марта в 00:48 на паровоздушной станции ТЭЦ Нижнетагильского металлургического комбината (производственное подразделение ОАО «ЕВРАЗ НТМК») отключилась вторая секция 6 кВ с возгоранием в ячейках. Схемно отключился турбогенератор ТГ-5Б с нагрузкой 10,5 МВт", — сообщили в центре.
По данным ведомства, на место ЧП были вызваны пожарные подразделения МЧС России, в результате инцидента никто не пострадал. «В 02:20 возгорание ликвидировано пожарными подразделениями МЧС России. Последствий для потребителей не было, сейчас проводится расследование причин и обстоятельств происшествия», — поясняется в справке Минэнерго РФ.
ТАСС пока не располагает комментарием предприятия.
"Евраз" является вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Италии, Южной Африке и на Украине. В Свердловской области работают предприятия ОАО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат».
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