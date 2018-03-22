Ещё
Свердловчанин спас из огня 80-летнюю пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловчанин спас из огня 80-летнюю пенсионерку 

ТАСС 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Многодетный отец из Свердловской области спас из огня 80-летнюю женщину-инвалида. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Чулкова (Талицкий городской округ) поступило в местную пожарно-спасательную часть днем. Первым задымление в соседнем доме увидел Евгений Конюхов. Мужчина сказал жене, чтобы та вызвала пожарных, а сам побежал в дом, где проживала 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы", — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, благодаря бдительности и оперативным действиям мужчины удалось сохранить человеческие жизни.
"Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один — перебраться к моему дому через огород", — цитируют в пресс-службе Конюхова, отца пятерых детей.
В ведомстве уточнили, что пять лет назад Евгений уже оказывал помощь людям на пожаре. «В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области готовятся материалы для представления Евгения Конюхова к медали МЧС России „За отвагу на пожаре“, — сказали в пресс-службе.
ТАСС: последние новости
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации В Тюменской области сварщик погиб во время сварочных работ Жители нескольких районов Приморья возобновили хозяйственные палы травы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет повышение подоходного налога1152
Украина назло России уничтожила свою промышленность180
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке180
Панин с огромным долгом сбежал из России171
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Видео
00:53
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
00:31
Подлодка ВМФ США застряла во льдах Арктики
Армия
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
03:43
Российский актер лупил жену руками и ногами
Происшествия Криминал
01:00
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Новосибирске
Происшествия
03:21
Супруги сожгли няню своего ребенка
Происшествия
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение