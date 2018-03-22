Свердловчанин спас из огня 80-летнюю пенсионерку

ЕКАТЕРИНБУРГ , 22 марта. / ТАСС /. Многодетный отец из Свердловской области спас из огня 80-летнюю женщину-инвалида. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сообщение о возгорании в жилом доме по улице Чулкова (Талицкий городской округ) поступило в местную пожарно-спасательную часть днем. Первым задымление в соседнем доме увидел Евгений Конюхов . Мужчина сказал жене, чтобы та вызвала пожарных, а сам побежал в дом, где проживала 80-летняя Валентина Митрофановна, инвалид I группы", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, благодаря бдительности и оперативным действиям мужчины удалось сохранить человеческие жизни.

"Когда я забежал в дом, Валентина Митрофановна и ее помощница даже не знали, что дом горит. Взяли коляску и понесли ее в сторону выхода, в то время веранда дома была уже охвачена огнем. Выйти через ограду также не удалось из-за открытого огня. Выход был один — перебраться к моему дому через огород", — цитируют в пресс-службе Конюхова, отца пятерых детей.