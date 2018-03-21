В Петербурге 500 домов остались без отопления из-за прорыва трубы

В Кировском и Красносельском районах Петербурга почти в 500 домах ограничили теплоснабжение. Причиной стал прорыв трубопровода на юго-западе города, информирует ТАСС

В комитете по энергетике Петербурга заявили, что отопление ведется по пониженным параметрам, горячую воду не отключали. В «Теплосети» утверждают, что ремонтные работы уже начались.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за прорыва трубы под землю провалился автомобиль. Авария произошла на улице Ольжича. В результате инцидента никто не пострадал.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram