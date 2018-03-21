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В Петербурге 500 домов остались без отопления из-за прорыва трубы
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В Петербурге 500 домов остались без отопления из-за прорыва трубы 

Мир24 35 минут назад
В Кировском и Красносельском районах Петербурга почти в 500 домах ограничили теплоснабжение. Причиной стал прорыв трубопровода на юго-западе города, информирует ТАСС.
В комитете по энергетике Петербурга заявили, что отопление ведется по пониженным параметрам, горячую воду не отключали. В «Теплосети» утверждают, что ремонтные работы уже начались.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за прорыва трубы под землю провалился автомобиль. Авария произошла на улице Ольжича. В результате инцидента никто не пострадал.
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