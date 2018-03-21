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Инспекторы МЧС проверили жилой фонд ЮВАО на предмет пожарной безопасности
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Инспекторы МЧС проверили жилой фонд ЮВАО на предмет пожарной безопасности 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Профилактические осмотры выселенных и частично отселенных зданий, подвалов и чердаков жилых домов на предмет ограничения свободного доступа посторонних лиц провели сотрудники Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
Также инспекторы провели разъяснительные беседы о недопущении фактов проникновения и проживания на чердаках и в подвалах посторонних с руководителями управляющих компаний. Особое внимание уделяется противопожарным инструктажам.
— Снижение количества пожаров, а также числа погибших и травмированных на них — одна из основных задач органов государственного пожарного надзора, — говорит инспектор Роман Щеглов.
С этой целью ведется активная разъяснительная работа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту, о том, что установку и ремонт газового оборудования в домах должны производить только квалифицированные специалисты, а также, что перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. Жильцам получают памятки с правилами пожарной безопасности и инструкцией, как необходимо себя вести при возникновении пожара.
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