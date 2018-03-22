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В лобовом ДТП под Липецком пострадали три человека
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В лобовом ДТП под Липецком пострадали три человека 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Утром 21 марта в Лебедянском районе в ДТП пострадали три человека, сообщила пресс-служба регионального МВД.
На трассе «Липецк — Данков» 41-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Lada Granta, за рулем которой находился 62-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя и 64-летняя пассажирка автомобиля Lada Granta.
Ещё одно ДТП случилось в этот день в Липецке. На улице Московской 25-летний водитель ВАЗа столкнулся с иномаркой Nissan, за рулем которой находилась 26-летняя девушка. В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки.
Всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области случилось пять ДТП, в которых пострадали семь человек.
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