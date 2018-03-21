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В САО разобрали незаконный автосервис
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В САО разобрали незаконный автосервис 

Управа района Молжаниновский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Незаконный склад и автосервис демонтировали в Северном административном округе города Москвы. Строение располагалось по адресу Дмитровское шоссе, вл. 62. Как сообщается, постройка была возведена на городской территории незаконно. Специалисты Госиспекции по недвижимости установили, что объекты построены на земельном участке без разрешительной документации.
Строения общей площадью 1330 кв. м. были расположены близко к жилым домам и использовались под склад шумные сервисные работы. Погрузка и разгрузка большегрузных автомобилей, а также скопление машин причиняло беспокойство горожанам.
Сейчас самовольно возведенные строения убраны. На освобожденной территории будет наведен порядок.
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