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Около 500 человек эвакуированы из «Смоленского пассажа» в Москве из-за замыкания
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Около 500 человек эвакуированы из «Смоленского пассажа» в Москве из-за замыкания 

Говорит Москва 3 часа назад
Короткое замыкание произошло в одном из торговых павильонов. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация. Никто не пострадал.
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