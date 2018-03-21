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Около 500 человек эвакуированы из «Смоленского пассажа» в Москве из-за замыкания
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Около 500 человек эвакуированы из «Смоленского пассажа» в Москве из-за замыкания
Говорит Москва
3 часа назад
Комментарии
Короткое замыкание произошло в одном из торговых павильонов. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация. Никто не пострадал.
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