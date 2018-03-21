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Жители нескольких районов Приморья возобновили хозяйственные палы травы
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Жители нескольких районов Приморья возобновили хозяйственные палы травы 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 21 марта. /Корреспондент ТАСС Константин Васильев/. Главное управление МЧС по Приморскому краю выявило 18 термических аномалий (точек повышенной температуры) на территории региона, что свидетельствует о возобновлении хозяйственных палов травы жителями края. Наибольшее количество аномалий зафиксировано в Шкотовском муниципальном районе, сообщает пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 07:00 (00:00 мск) 21 марта 2018 года выявлено 18 термических точек в семи муниципальных образованиях: в Дальнегорском городском округе — 2, в Партизанском городском округе — 2, в Уссурийском городском округе — 1, в Кавалеровском муниципальном районе — 3, в Пограничном муниципальном районе — 2, в Ханкайском муниципальном районе — 2, в Шкотовском муниципальном районе — 6", — говорится в сообщении.
В феврале 2018 года, из-за продолжительного бесснежного периода в Приморском крае остро встала проблема природных пожаров. Больше всего пострадали тогда Хасанский и Пограничный районы. Причиной распространения огня стали неконтролируемые весенние палы травы. В начале марта несколько снежных циклонов помогли ликвидировать пожарную опасность на территории всего края.
По словам главы Шкотовского района Виктора Михайлова, настоящих природных пожаров на территории пока нет. «Пока это все палы, которые устраивают люди на своих участках. Сейчас никакой опасности распространения огня по территории района нет, но мы следим за ситуацией», — сообщил ТАСС Михайлов.
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