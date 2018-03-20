Взрывы бытового газа с человеческими жертвами в жилых домах в РФ в 2017-2018 годах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 марта 2018 года в Мурманске по адресу ул. Свердлова, дом 6, корпус 1 произошел взрыв газа. По предварительным данным, взрыв вызвал обрушение третьего, четвертого и пятого этажей здания, один человек погиб и еще четверо пострадали, несколько человек могут находиться под завалами.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев взрывов (хлопков) бытового газа в многоквартирных жилых домах на территории РФ с начала 2017 года. За этот период произошло не менее девяти таких инцидентов, в результате которых погиб по меньшей мере 21 человек (без учета ЧП 20 марта 2018 года). В хронологию не входят случаи ЧП при эксплуатации газосварочного оборудования и взрывов газовых баллонов при ремонтах квартир.

11 января 2017 года в Саратове произошел взрыв бытового газа в шестиэтажном жилом доме по адресу Московское шоссе, 11. Один человек погиб, еще восемь получили ранения разной степени тяжести. В результате взрыва обрушились перекрытия между первым и четвертым этажами; на трех этажах с третьего по пятый возник пожар на площади 250 кв. м, который был вскоре ликвидирован. По данным СК, взрыв был вызван самовольной установкой газовой плиты в одной из квартир. Дом был восстановлен в течение месяца.

20 января 2017 года в городе Белорецк Башкирия ) в результате хлопка газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме №37 по ул. Федора Алексеева погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый хозяина были госпитализированы с ожогами. В квартире, где произошло ЧП, проводились ремонтные работы.

9 апреля 2017 года в Таганроге Ростовская область ) при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме по адресу ул. Шаумяна, 12/1 погибли два человека, еще два человека пострадали. Три квартиры были полностью разрушены, еще десять квартир получили повреждения. Разрушилась внешняя стена здания на площади 20 кв. м. Взрыв произошел по вине одного из жильцов, который сдал в металлолом свою газовую колонку. Дом решено было отремонтировать.

16 мая 2017 года в Волгограде при взрыве в четырехэтажном доме №60 на Университетском проспекте произошло обрушение подъезда. В результате погибли четыре человека, ранения получили еще 11 человек. ЧП произошло в результате самовольного подключения к водоснабжению торгового павильона, расположенного вблизи жилого дома. Накануне нанятые владельцами павильона рабочие повредили газовую трубу. Аварийная бригада «Волгоградгоргаза» оперативно устранила утечку газа, однако затем в ходе восстановительных работ произошел взрыв.

СК по подозрению в совершении преступления задержал владельца торгового павильона и его отца, а также работника, которого они наняли для проведения несанкционированных работ. По состоянию на март 2018 года они ожидают суда под домашним арестом. Дом был снесен в августе 2017 года, его жильцам были выданы жилищные сертификаты.

29 октября 2017 года в городе Рубцовске Алтайский край ) произошел взрыв газа в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома в Гвардейском переулке. В результате два человека погибли, часть кровли строения барачного типа обрушилась. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение при эксплуатации газового баллона.

9 ноября 2017 года в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушился угловой подъезд девятиэтажного жилого дома по адресу ул. Удмуртская, д. 261. Погибли семь человек (в том числе двое детей), еще три человека пострадали. В Удмуртии 11 и 12 ноября были объявлены днями траура. По предварительным данным, взрыв организовал один из жильцов. Мотивом преступления стала личная неприязнь. Следствием был задержан Александр Копытов , проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

Главное следственное управление СК предъявило Копытову обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом"). В декабре 2017 года жильцы уцелевших подъездов вернулись в свои квартиры. Жильцы, чьи квартиры были разрушены, получат жилищные сертификаты к маю 2018 года.

17 января 2018 года в Ижевске в результате взрыва бытового газа на шестом этаже многоквартирного дома №118 по ул. Пушкинской погибла 39-летняя женщина. После взрыва возник пожар на площади 8 кв. м. По данным СМИ, у погибшей остались четверо несовершеннолетних детей.

17 января 2018 года в Ростове-на-Дону после хлопка газовоздушной смеси возник пожар в десятиэтажном доме №5/4 по ул. Забайкальская. В результате один человек погиб.