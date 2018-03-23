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Проверки газовой техники старше 30 лет пройдут в Мурманской области после взрыва в доме
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Проверки газовой техники старше 30 лет пройдут в Мурманской области после взрыва в доме 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsru.com
МУРМАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты проверят во всей Мурманской области газовое оборудование со сроком эксплуатации старше 30 лет в связи со взрывом газа в жилом доме. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства про итогам заседания областной комиссии по ЧС.
"Поручено провести в течение 2018 года техническое диагностирование внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов со сроком эксплуатации более 30 лет", — сказали в пресс-службе.
Намечено осуществление и еще нескольких мер безопасности. Так, управляющие компании должны будут обеспечивать доступ специалистов газовых служб к общему имуществу внутридомового газового оборудования, находящемуся в многоквартирных домах. Если такой доступ не будет обеспечен жильцами отдельных квартир, их смогут оставить без газа.
Взрыв газа произошел вечером во вторник. Произошло обрушение конструкций со второго по пятый этаж, разрушены шесть квартир, в той или иной степени пострадали все 20 квартир в первом подъезде. На месте погиб мужчина 1969 года рождения, позже скончались еще два человека. Одного пострадавшего выписали из больницы на следующий день после взрыва, в больнице остается 11-летний мальчик, он в реанимации в стабильном состоянии.
По версии следствия, взрыв устроил один из жильцов, намереваясь покончить с собой. Во время допроса в больнице он признался в попытке суицида, для чего открыл газ и зажег спичку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом», виновнику грозит до пожизненного срока.
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