Ещё
1300 гектаров Нижегородской области засеют коноплей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

1300 гектаров Нижегородской области засеют коноплей 

ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД 5 часов назад
Порядка 5 миллиардов 300 тысяч рублей пойдет на весеннюю посевную кампанию в Нижегородской области.
Эти данные привел сегодня исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Владимир Бархатов в ходе заседания комитета по АПК Законодательного Собрания. Источниками финансирования станут собственные средства сельхозпредприятий, кредиты и региональный бюджет.
Уже есть и планы на будущий урожай. Во всех категориях хозяйств планируется произвести более миллиона тонн зерна, 214 тысяч 200 тонн сахарной свеклы, 37 тысяч тонн овощей, 2350 тонн льна-долгунца. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется произвести 351 тысячу тонн картофеля. Кроме этого, впервые в Нижегородской области планируется засеять 1300 гектаров коноплей.
Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Тюрин: «Это рассматривается, как серьезный технический, так скажем, продукт, который пойдет на разные направления сельского хозяйства. То есть, не в том направлении, как обычно люди его воспринимают. Это очень серьезная федеральная программа — она к нам тоже заходит.»
Это неполный текст новости
ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД: последние новости
Пожарные спасли из горящей квартиры мать и годовалую малышку Спецборт МЧС доставил из Грозного пациента с ожогами в Нижний Новгород Какие были нарушения? Прямой эфир из облизбиркома смотрите в 19:00 на канале "Россия-24"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России73
Отец Литвиненко назвал убийцу сына133
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса382
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение