1300 гектаров Нижегородской области засеют коноплей

Порядка 5 миллиардов 300 тысяч рублей пойдет на весеннюю посевную кампанию в Нижегородской области

Эти данные привел сегодня исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Владимир Бархатов в ходе заседания комитета по АПК Законодательного Собрания. Источниками финансирования станут собственные средства сельхозпредприятий, кредиты и региональный бюджет.

Уже есть и планы на будущий урожай. Во всех категориях хозяйств планируется произвести более миллиона тонн зерна, 214 тысяч 200 тонн сахарной свеклы, 37 тысяч тонн овощей, 2350 тонн льна-долгунца. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах планируется произвести 351 тысячу тонн картофеля. Кроме этого, впервые в Нижегородской области планируется засеять 1300 гектаров коноплей.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательного Собрания Нижегородской области Игорь Тюрин: «Это рассматривается, как серьезный технический, так скажем, продукт, который пойдет на разные направления сельского хозяйства. То есть, не в том направлении, как обычно люди его воспринимают. Это очень серьезная федеральная программа — она к нам тоже заходит.»

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