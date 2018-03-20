Зал в Администрации Вологды на день станет площадкой для церемонии бракосочетаний

Руководство отдела ЗАГС по Вологде и Вологодскому району обратилось к Мэру города Сергею Воропанову с просьбой 18 августа 2018 года предоставить дополнительное помещение для торжественной регистрации брака. Это связано с тем, что множество пар подали заявления о бракосочетании именно на эту дату — 18.08.2018. Власти предложили провести церемонии в большом зале Администрации.

Молодожены считают дату не просто красивой, но счастливой, так как в ней встречаются 3 восьмерки, поэтому процедура подачи заявлений, которая стартует за полгода до выбранного дня, вызвала настоящий ажиотаж.

«Все возможные временные отрезки для проведения торжеств и в отделе ЗАГС на улице Комсомольской, и в Доме Губернатора были забронированы менее чем за час после открытия даты на портале Госуслуг. И к нам уже после этого поступило не менее 60 звонков от будущих молодоженов, которые интересуются, как можно заключить брак именно в этот день. Мы понимаем, что традиционных площадок не хватает, поэтому обращаемся к вам с просьбой о выделении нам на день Большого зала Администрации города», — пояснила начальник отдела ЗАГС города Вологды Лариса Ефимова.

Мэр города Сергей Воропанов предложение представителей ЗАГС поддержал. 18 августа не менее 10 пар Вологды смогут торжественно расписаться в Большом зале Администрации города Вологды на Каменном мосту.

«Никаких организационных проблем я не вижу. Это будет суббота, поэтому мы обеспечим доступ в наш Большой зал. Там очень красивая, торжественная атмосфера, и думаю, что жителям нашего города будет приятно заключить один из самых важных договоров в своей жизни в стенах Администрации. Мы сделаем все для того, чтобы в этот день было комфортно и удобно и молодоженам, и сотрудникам ЗАГС», — пояснил Сергей Воропанов.

Бракосочетание в стенах Администрации будет отличаться от традиционной церемонии. Для родных и близких молодоженов будут предусмотрены стулья, а марш Мендельсона прозвучит в исполнении оркестра. Подобных торжественных церемоний в Большом зале Администрации ЗАГС не проводил никогда.

Чтобы зарегистровать брак на этой площадке, вологжанам необходимо подать заявление в письменном виде. Для этого нужно прийти в городской отдел ЗАГС 18 июня — ровно за 2 месяца до важной даты. Такое желание уже изъявила одна из пар — Александр Голубев и Юлия Довгушко. Сегодня у них появилась возможность увидеть и зал, где пройдет церемония.

«Зал просто шикарный, лучший в нашем городе. Это прекрасная возможность, и это будет немножко другая церемония, нежели в ЗАГСе или Доме Губернатора. Это событие оставит впечатление на всю нашу жизнь», — поделились будущие молодожены.

Сегодня Мэр города вручил будущим молодоженам обложки на паспорт с символикой проекта «Мы — вологжане» и выразил надежду, что именно в таком оформлении будет документ, в котором 18 августа появится штамп о регистрации брака.