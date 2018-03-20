Получатели «дальневосточных гектаров» создают организацию по защите прав

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) помогает хозяевам «дальневосточных гектаров» в создании общественной организации, которая будет отстаивать их права и выступать с инициативами по усовершенствованию законодательства о «дальневосточном гектаре» и мер поддержки, сообщил глава агентства Валентин Тимаков

"В настоящее время граждане обратились (в АРЧК — ред.) с предложением создать межрегиональную общественную организацию «За дальневосточный гектар», — сказал Тимаков во время пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

"Это группа людей, которая хотела бы вырабатывать законодательные инициативы, быть таким омбудсменом, отстаивать права получателей гектаров. Не суд должен заниматься, а вот такая ассоциация, которая будет видеть нарушения, поднимать вопросы и решать их. Организация уже проходит регистрацию. И мы, агентство (развития человеческого капитала на Дальнем Востоке), поддерживаем их", — сообщил Тимаков РИА Новости.