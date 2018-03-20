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Получатели «дальневосточных гектаров» создают организацию по защите прав
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Получатели «дальневосточных гектаров» создают организацию по защите прав 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) помогает хозяевам «дальневосточных гектаров» в создании общественной организации, которая будет отстаивать их права и выступать с инициативами по усовершенствованию законодательства о «дальневосточном гектаре» и мер поддержки, сообщил глава агентства Валентин Тимаков.
"В настоящее время граждане обратились (в АРЧК — ред.) с предложением создать межрегиональную общественную организацию «За дальневосточный гектар», — сказал Тимаков во время пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
"Это группа людей, которая хотела бы вырабатывать законодательные инициативы, быть таким омбудсменом, отстаивать права получателей гектаров. Не суд должен заниматься, а вот такая ассоциация, которая будет видеть нарушения, поднимать вопросы и решать их. Организация уже проходит регистрацию. И мы, агентство (развития человеческого капитала на Дальнем Востоке), поддерживаем их", — сообщил Тимаков РИА Новости.
С 1 февраля 2017 года программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через 3 года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Количество заявок от россиян на получение «дальневосточного гектара» превысило 110 тысяч, более 44 тысяч из них одобрено.
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