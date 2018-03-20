В Абакане водитель, сдавая назад, сбил женщину

Авария произошла накануне днем в районе жилого дома по улице Крылова. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, сдавая назад, не заметил женщину и сбил ее. Как выяснилось позже, пострадавшая переходила выезд с прилегающей территории по линии тротуара.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Хакасия, пострадавшую доставили в больницу, но госпитализация ей не потребовалась. Сейчас по факту случившегося организована проверка.

Госавтоинспекция рекомендует водителям и пешеходам быть более внимательными на прилегающих территориях. В частности водителям стоит убедиться в безопасности совершаемого маневра, а пешеходам необходимо обращать внимание на световые огни, чтобы вовремя сориентироваться.

Фото: pixabay.com.