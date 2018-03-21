Спасатели нашли пропавшего рыбака в Белоярском районе

Сотрудники КУ «Центроспас-Югория» с 18 марта занимались поисками пропавшего без вести мужчины. Мужчину удалось найти живым.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина уехал на рыбалку. Обратную дорогу он найти не смог, так как началась метель. Мужчина разбил палатку и развел огонь. Так он смог продержаться три дня и дождаться спасателей.

В ходе поисковой операции были задействованы снегоходы и аварийно-спасательная техника. А обнаружить пропавшего удалось с помощью вертолета. Мужчина не пострадал.

Напомним, что сообщение о пропаже мужчины 1977 года поступило спасателям 18 марта. С того времени поисковики обследовали километры дорог около озера Щучье и Соро-Хор.