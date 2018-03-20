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Россиянин ценой своей жизни спас бездомных из горящего приюта
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Россиянин ценой своей жизни спас бездомных из горящего приюта 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Приморье четверо человек стали жертвами пожара в частном доме, в котором размещался приют для бездомных, сообщил РИА Новости волонтер этого заведения.
«Один из четверых погиб в реанимации — он до последнего вытаскивал людей из горящего дома», — отметил собеседник агентства. Остальные трое были прикованы к постелям.
Всего в загоревшемся здание находились 18 человек.
Информация о пожаре поступила в МЧС 19 марта в 22:44 (15:44 мск). К моменту прибытия экстренных служб дом был полностью охвачен огнем. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.
Прокуратура организовала проверку законности деятельности приюта. «После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — пояснили агентству в надзорном ведомстве.
Рассказавший о пожаре волонтер добавил, что прежде и сам был бездомным, пока в этом приюте ему не помогли восстановить документы и вернуться к нормальной жизни.
Ранее, 25 января, сообщалось о служителе храма Всемилостивого Спаса в Митино Георгии Великанове, который спас ценой своей жизни бездомного, упавшего на железнодорожные пути в Красногорске.
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