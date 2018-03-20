Россиянин ценой своей жизни спас бездомных из горящего приюта

В Приморье четверо человек стали жертвами пожара в частном доме, в котором размещался приют для бездомных, сообщил РИА Новости волонтер этого заведения.

«Один из четверых погиб в реанимации — он до последнего вытаскивал людей из горящего дома», — отметил собеседник агентства. Остальные трое были прикованы к постелям.

Всего в загоревшемся здание находились 18 человек.

Информация о пожаре поступила в МЧС 19 марта в 22:44 (15:44 мск). К моменту прибытия экстренных служб дом был полностью охвачен огнем. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Прокуратура организовала проверку законности деятельности приюта. «После выяснения всех обстоятельств будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», — пояснили агентству в надзорном ведомстве.

Рассказавший о пожаре волонтер добавил, что прежде и сам был бездомным, пока в этом приюте ему не помогли восстановить документы и вернуться к нормальной жизни.